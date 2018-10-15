Дети «Умного Воронежа» стали участниками химических экспериментов

Воронеж, , 15:38 — REGNUM Провести эксперименты собственными руками смогли воронежские школьники — участники первой научной программы «Таблица Менделеева», реализованной в рамках проекта «Умный город», сообщает 15 октября пресс-служба Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

«Участников программы — школьников двух возрастных групп 7−9 и 10−14 лет ожидали химические эксперименты, позволяющие понять, как устроен мир вокруг нас, а еще специальное «домашнее задание» — набор для дальнейших химических экспериментов дома», — говорится в сообщении.

Премьера первой научной программы «Умного Воронежа» состоялась 13−14 октября на площадке ВГТУ. Ее ведущими и ассистентами на два дня стали лучшие выпускники, студенты и аспиранты разных факультетов ВГТУ и ВГУ, которые постарались сделать сложную, но красивую науку доступной для детей. При этом для родителей была организована отдельная программа: интерактивная лекция-викторина с хорошими призами.

В вузе отметили, что принять участие в новом для Воронежа формате проведения выходных для всей семьи можно будет и в ноябре, когда жителям города представят программу «Космонавтика». А в декабре всех ждет Научный Новый год.

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