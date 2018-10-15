Крупнейшее IT-мероприятие Черноземья состоялось в Воронеже

Воронеж, , 13:36 — REGNUM 12 и 13 октября прошел форум «РИФ-Воронеж 2018». Участников из Воронежа и городов Черноземья ожидали два насыщенных образовательных дня, выступления более ста спикеров, 6 тематических потоков, а также конкурсы, квесты, игры и большая выставочная площадка. Как сообщили в оргкомитете форума, за два дня на мероприятии зарегистрировалось 4600 человек. Еще 3700 человек посмотрели онлайн-трансляцию. Организаторы форума: Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, Департамент экономического развития Воронежской области, рекомендательный проект LikenGo! при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Генеральный партнер форума — авиакомпания Turkish Airlines.

На открытии мероприятия в Expo Event-Hall сити-парка «Град» первый замруководителя департамента экономического развития Воронежской области Игорь Кумицкий, обращаясь к гостям форума, сказал, что развитие цифровой экономики является одним из приоритетов региональной политики. Андрей Петрищев, замдиректора Агентства по инновациям и развитию экономических и социальных проектов, в свою очередь, подчеркнул: «Сегодня РИФ-Воронеж занимает лидирующие позиции среди аналогичных форумов на территории России».

Спикеры форума отмечали, что аудитория была хорошо подготовлена, задавала сложные профессиональные вопросы и включалась в диалог. И все участники РИФ-Воронеж говорили об отличной организации форума.

Форум собрал профессионалов из разных сфер, перед участниками выступили спикеры по таким темам, как: интернет-маркетинг, поисковая оптимизация, дизайн, разработка, SAP, стартапы, карьера и кадры в IT. Эксперты говорили о digital-коммуникациях, репутации компаний в интернете, дизайне будущего, машинном обучении, мобильной разработке, инвестициях, регулировании интернета, развитии цифровой экономики.

12 октября состоялась торжественная церемония вручения наград региональной интернет-премии РИФ-Воронеж 2018. Экспертный совет выбрал лучших в восьми номинациях, в числе победителей проекты из Воронежа, Белгорода и Курска!

Победители премии РИФ-Воронеж в 2018 году: лучший корпоративный сайт — Everest company (Воронеж), лучший информационный проект — сетевое издание РИА «Воронеж», лучший сайт в сфере государство и общество — сайт психологического центра «Гармония» (Курск), лучший сайт в сфере электронной коммерции — цветочный бар «Чабрец» (Воронеж), лучший авторский проект — «FOKINA. Частный воронежский интернет-маркетолог», лучший интернет-проект — образовательный проект для дизайнеров DESIGN LINE (Белгород), лучшее продвижение в социальных сетях — пространство «Винзавод» (Воронеж), интернет-копания года — IT-компания Evrone (Воронеж). Познакомиться с проектами премии можно на сайте.

Завершилась деловая программа «РИФ-Воронеж» финалом первого студенческого IT-чемпионата по решению кейсов в области digital-технологий, проектирования и онлайн-коммуникации в Центральном Черноземье. В отборочном туре чемпионата IT-Generation приняли участие 30 команд из Воронежа, Курска, Липецка, Орла, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Алматы. Самый младший участник чемпионата — ученик 8 класса школы. В финале свои работы защищали 10 команд. Ребята решали реальные задачи из практики, которые предложили компании. Для каждого кейса компании определили лучшее решение: кейс компании DSR — команда ВГТУ (Воронеж), кейс компании Atos — команда БГИТУ (Брянск), кейс компании Dr. Web — команда ВГУ (Воронеж). Также же эксперты выбрали победителя всего чемпионата, им стала команда ВГТУ.