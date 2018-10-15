На РКЦ «Прогресс» начали расследовать аварию «Союза»

Москва, , 12:47 — REGNUM К работе в ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» приступила государственная комиссия по расследованию аварии корабля «Союз МС-10». Об этом 15 октября сообщается на сайте Роскосмоса.

В работе комиссии принимают участие специалисты «Прогресса», которые осуществляют проверку этапов производства ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Отмечается, что все выявленные в ходе работ замечания будут проанализированы и учтены в дальнейшем при подготовке к старту следующих ракет.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10», в котором находился экипаж МКС.

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг, находившиеся на борту корабля, не пострадали. Они приземлились по баллистической траектории.

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