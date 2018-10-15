Учёные создали контактные линзы, которые меняют цвет и лечат глаукому

Пекин, , 12:36 — REGNUM Учёные из Китая создали контактные линзы, которые способны менять цвет и лечить глаукому. Об этом сообщается в журнале Applied Materials & Interfaces.

Цвет линз меняется при выделении из них лекарственного препарата — тимолола, который применяется при лечении глаукомы.

Отмечается, что при контакте со средой, схожей с человеческой, из линзы выделяется тимолол, а её цвет меняется с зелёного на синий.

По словам учёных, этот способ доставки лекарств может облегчить лечение как для пациентов, так и для врачей. В будущем подобные линзы можно будет использовать и для доставки других лекарств.

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