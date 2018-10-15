Китайские ученые создали мышат от двух матерей и вообще без отца

Пекин, , 12:15 — REGNUM Ученым из китайской Академии Наук удалось создать здоровых мышат от родителей одного пола — а именно от двух матерей и вообще без отца, сообщает AMNA. Попытались сделать и наоборот, но мышата, появившиеся от двух отцов, жили в течение лишь нескольких дней после рождения.

Некоторые рептилии, амфибии и рыбы могут размножаться без полового акта (это называется партеногенез), только от родителя одного пола, а вот среди млекопитающих подобного рода способ не был известен. В прошлом ученые уже пытались воссоздать лабораторных мышат с двумя матерями, но у животных были проблемы со здоровьем.

Насколько что-то подобное в будущем может стать доступным и людям, вопрос очень далекой перспективы, тем более с учетом огромного риска серьезных осложнений, — не говоря уже об этической и психологической сторонах проблемы.

Исследователи, которые сделали соответствующую публикацию в биологическом журнале «Cell Stem Cell», использовали гаплоидные эмбриональные клетки, которые содержали половину нормального числа хромосом и ДНК только одного из родителей (одной матери, как и положено нормальной яйцеклетке). Затем из яйцеклетки забирали генетический материал и импортировали в яйцеклетку другой мыши (второй матери). Таким образом были произведены 29 здоровых грызунов от 210 эмбрионов, которые жили нормально и произвели потомство. Такие животные могли быть только самками.

Примерно по той же технике родились 12 мышей с генетическим материалом от двух отцов. Первоначально были получены гаплоидные клетки, которые содержали ДНК только одного самца, и были введены, вместе со спермой другого самца (второго отца), в яйцеклетку, из которой было удалено ядро, так что в нем не осталось никакого генетического материнского материала. Таким образом, появились эмбрионы с ДНК от двух отцов, которые впоследствии были имплантированы — вместе с плацентарным материалом — в суррогатных матерей, которые их родили. Но эти мышата прожили только до 48 часов.

Китайские ученые, однако, заявили, что попытаются улучшить свой метод, чтобы можно было получать здоровых грызунов только с двумя отцами. Они также сказали, что этот метод будет протестирован на других животных, но не на людях.

Отметим, что особенность данного эксперимента состоит в практическом осуществлении теоретически давно понятной возможности — развить полноценный организм, хромосомный набор которого «собран вручную», а не получен в результате естественного слияния половых клеток. Самое примечательное, чего удалось добиться ученым, это инициировать и обеспечить условия развития этих сконструированных зародышей. Успех подтверждается жизнеспособеностью и продуктивностью полученных от двух матерей мышей.