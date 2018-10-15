Учёные нашли в янтаре улитку возрастом 99 млн лет

Пекин, , 11:26 — REGNUM Учёные из Китая обнаружили останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями, возраст которой составляет около 99 млн лет. Об этом сообщается в журнале Cutaceous Research.

Останки животного были найдены в небольшом куске янтаря в Мьянме. Учёные отнесли брюхоногое к семейству циклофорид.

Длина тела составила около шести миллиметров, а размер раковины — чуть меньше пяти миллиметров. По словам исследователей, это указывает на то, что особь была очень молодая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в янтаре из Мьянмы одного из древнейших жуков-опылителей.

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