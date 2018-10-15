Китай выведет спутники фиксации гравитационных волн до конца 2019 года

Пекин, , 07:45 — REGNUM Китай планирует запустить первый испытательный спутник для апробации технологии космической фиксации гравитационных волн в рамках программы «Тяньцинь» уже к концу 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Программа «Тяньцинь» (кит. «Космическая арфа») была разработана Университетом Сунь Ятсена в провинции Гуандун на юге Китая еще в 2015 году. Она будет состоять из трех спутников, формирующих равносторонний треугольник на орбите Земли.

«Он будет словно арфа в космосе. Если гравитационные волны достигнут её, «космическая арфа» заиграет», — заявил президент Университета Сунь Ятсена и академик Китайской академии наук Ло Цзюнь во время конференции, которая прошла в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

Фиксация гравитационных волн будет проводиться высокоточной технологией лазерной интерферометрии, которая будет измерять изменение расстояний и расположений трех спутников.

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Напомним, что существование гравитационных волн предсказал еще великий ученый Альберт Эйншейн в 1916 году в его Общей теории относительности. Впервые зафиксировать гравитационные волны удалось при помощи лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенной в США, в феврале 2016 года. Неопровержимо их существование было доказано 17 августа 2017 года.

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