В водохранилище в центральном Китае найден редкий вид пресноводных медуз

Пекин, , 06:23 — REGNUM Редкий тип пресноводных медуз был найден в водохранилище Даньцзянкоу в провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Исследователь Научного исследовательского института реки Чанцзян при Комиссии водных ресурсов реки Чанцзян Гун Даньдань в сентябре проводила исследования качества реки в водохранилище, в результате чего была обнаружена эта находка. По мнению ученого, этот вид существует на Земле уже более 100 млн лет.

«Медуза выглядит, словно одуванчик в воде. Я была крайне взволнована, поскольку я поняла, что имею дело с чем-то необычным», — заявила Гун.

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Ученые утверждают, что медузы крайне чувствительны к окружающей их среде, а также качеству воды. Всего в мире было обнаружено только 11 видов пресноводных медуз, из них девять — в Китае. Отметим также, что в последние годы власти Китая активно взялись за улучшение качества воды в водохранилище Даньцзянкоу, которое задействовано в проекте отведения воды «с юга на север».