Космическая миссия изменила представления о формировании углеводородов

Самара, , 14:31 — REGNUM Группа ученых из России и США предложила пересмотреть фундаментальные механизмы синтеза полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Долгое время считалось, что ПАУ образуются в результате термических процессов при высокой температуре. К необходимости пересмотра этих представлений привели результаты космической миссии к Титану, являющемуся самым большим спутником Сатурна.

Пробы, взятые в атмосфере Титана, показали, что в ней содержатся молекулы бензола. Появление этих молекул не описывалось существующей моделью, поэтому группа ученых Самарского университета занялась исследованием других возможных механизмов образования ПАУ.

Теоретические расчеты и эксперименты сотрудников Самарского университета, Гавайского университета и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли подтвердили возможность формирования ПАУ в безбарьерных реакциях, проходящих при низких температурах.

Новые представления о механизмах формирования ПАУ позволят ученым лучше понять процессы зарождения жизни на Земле.