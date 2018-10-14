В Самаре прошла международная конференция по нейрофизиологии

Самара, , 13:08 — REGNUM Международная научная конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика» прошла 11−13 октября в Самарском государственном медицинском университете. Об этом сообщает оргкомитет конференции.

Конференция была посвящена вопросам математического моделирования нейрофизиологических и когнитивных процессов, разработке и применению нейрокомпьютерных интерфейсов, технологиям нейрореабилитации и нейропротезирования.

Кроме российских ученых в работе конференции приняли участие ведущие исследователи из Университета Кейо (Япония), Нидерландского института нейронауки, Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль), Университетов Дьюка и Чикаго (США).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года нейрофизиологам из Челябинской областной детской клинической больницы удалось частично восстановить подвижность парализованного десятилетнего мальчика с использованием метода транскраниальной магнитной стимуляции.