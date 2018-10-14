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В Самаре прошла международная конференция по нейрофизиологии

Наука

В работе конференции приняли участие ведущие исследователи из России, Японии, Нидерландов, Израиля и США

Самара, 14 октября 2018, 13:08 — REGNUM  Международная научная конференция «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика» прошла 11−13 октября в Самарском государственном медицинском университете. Об этом сообщает оргкомитет конференции.

Конференция была посвящена вопросам математического моделирования нейрофизиологических и когнитивных процессов, разработке и применению нейрокомпьютерных интерфейсов, технологиям нейрореабилитации и нейропротезирования.

Кроме российских ученых в работе конференции приняли участие ведущие исследователи из Университета Кейо (Япония), Нидерландского института нейронауки, Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль), Университетов Дьюка и Чикаго (США).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года нейрофизиологам из Челябинской областной детской клинической больницы удалось частично восстановить подвижность парализованного десятилетнего мальчика с использованием метода транскраниальной магнитной стимуляции.

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Научные исследования
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