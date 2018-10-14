Воскресенье, 14 Октября 2018 года
14:29:02 МСК

Оптические иллюзии помогут отпугнуть птиц от аэродромов

Наука

Ученые разработали около 300 статических и движущихся визуальных стимулов, которые должны восприниматься птицами как угроза

Париж, 14 октября 2018, 12:30 — REGNUM  Группа французских ученых предложила отпугивать птиц от аэродромов специальными изображениями на мониторах в исследовании для корпорации Airbus. Об этом сообщает Gizmodo.

Столкновения птиц с самолетами нередко приводят к авариям, поэтому в аэропортах используются различные методы для борьбы с птицами. Исследователи из Университета в Ренне и Национального центра научных исследований Франции при поддержке авиастроительной компании Airbus представили эффективный метод борьбы с птицами на аэродромах.

Ученые разработали около 300 статических и движущихся визуальных стимулов, которые должны восприниматься птицами как угроза. Полевые испытания во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи позволили выявить самую эффективную стимуляцию. Самым «пугающим» для птиц оказалось изображение, похожее на приближающуюся и отдаляющуюся пару глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре курсант краснодарского летного училища Михаил Еманов сумел посадить учебный самолет Л-39 с неисправным двигателем. Причиной поломки двигателя стало столкновение в воздухе с птицей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить