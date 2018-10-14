Оптические иллюзии помогут отпугнуть птиц от аэродромов

Париж, , 12:30 — REGNUM Группа французских ученых предложила отпугивать птиц от аэродромов специальными изображениями на мониторах в исследовании для корпорации Airbus. Об этом сообщает Gizmodo.

Столкновения птиц с самолетами нередко приводят к авариям, поэтому в аэропортах используются различные методы для борьбы с птицами. Исследователи из Университета в Ренне и Национального центра научных исследований Франции при поддержке авиастроительной компании Airbus представили эффективный метод борьбы с птицами на аэродромах.

Ученые разработали около 300 статических и движущихся визуальных стимулов, которые должны восприниматься птицами как угроза. Полевые испытания во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи позволили выявить самую эффективную стимуляцию. Самым «пугающим» для птиц оказалось изображение, похожее на приближающуюся и отдаляющуюся пару глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре курсант краснодарского летного училища Михаил Еманов сумел посадить учебный самолет Л-39 с неисправным двигателем. Причиной поломки двигателя стало столкновение в воздухе с птицей.