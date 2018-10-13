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Ученые обнаружили в янтаре улитку мелового периода

Наука

Группа ученых под руководством Лиды Син из Китайского геологического университета зафиксировала первую находку сохранившегося тела улитки мелового периода, возраст которой составляет около 99 млн лет

Ученые обнаружили в янтаре улитку мелового периода
blueviking63
Янтарь с ископаемыми вкраплениями

Амстердам, 13 октября 2018, 16:08 — REGNUM  Группа ученых обнаружила в бирманском янтаре хорошо сохранившееся тело улитки, возраст которой составляет около 99 млн лет. Описание находки опубликовано в журнале Cretaceous Research.

Группа ученых под руководством Лиды Син из Китайского геологического университета зафиксировала первую находку сохранившегося тела улитки мелового периода. Ученые предположили, что улитка попала в янтарь еще живой, что позволило законсервировать и сохранить в янтаре не только раковину, но и мягкое тело.

Анализ строения раковины позволил предположить, что улитка относится к семейству Cyclophoridae. Современные представители этого семейства обитают в тропических и субтропических географических поясах по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось добиться передачи памяти между морскими улитками путем пересадки молекул рибонуклеиновой кислоты.

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Научные исследования
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