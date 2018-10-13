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В Москве проходит фестиваль науки

Наука

С 12 по 14 октября на площадках Москвы проводятся открытые лекции, лабораторные занятия и научные конкурсы. Главной темой фестиваля в этом году стали «мегасайенс« — проекты

Москва, 13 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Столичный этап всероссийского фестиваля NAUKA 0+ проходит с 12 по 14 октября, сообщает пресс-служба проекта.

С 12 по 14 октября на площадках Москвы проводятся открытые лекции, лабораторные занятия и научные конкурсы. Организаторами научно-популярного проекта являются министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).

Главной темой фестиваля в этом году стали «мегасайенс"-проекты. Такими проектами называют научные установки мирового значения, призванные решить принципиально новые прикладные и фундаментальные научные задачи.

Фестиваль в Москве проходит на многих площадках, включая МГУ, Российскую академию наук, и «Экспоцентр». Организаторы ожидают, что общее число посетителей мероприятий фестиваля в столице достигнет 860 тысяч человек.

Отметим, фестиваль NAUKA+ получил статус общероссийского в 2011 году. В 2018 году география фестиваля охватывает более 80 регионов России.

Согласно определению министерства науки и высшего образования под уникальной научной установкой класса «мегасайенс» понимается не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура, в том числе распределенного типа, функционирующая как единое целое, и ориентированная на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках мира.

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Научные исследования
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