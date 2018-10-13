Исследование подтвердило, что сны видят не только млекопитающие

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Сон аргентинских ящериц черно-белых тегу состоит из двух фаз, аналогичных «медленному» и «быстрому» сну у млекопитающих, показало исследование французских ученых, опубликованное в журнале PLOS Biology.

Исследование активности мозга черно-белых тегу показало, что сон ящериц является двухфазным. Как и у млекопитающих, во время фазы «медленного» сна активность мозга значительно снижается, во время «быстрого» — повышается и приближается к уровню активности во время бодрствования. Также во время «быстрой» фазы сна у ящериц фиксировали движения глаз, что подтверждает их способность видеть сны.

Ранее долгое время считалось, что фаза «быстрого» сна (связанная со сновидениями) наблюдается только у высших животных. Впервые наличие фазы «быстрого» сна у ящериц показало исследование немецких ученых, проведенное в 2016 году. Исследование французских ученых подтвердило выводы немецких коллег, которые изучали другой вид ящериц — бородатых агом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 исследователи из Японии, проводя эксперименты над мышами, смогли выделить гены, отвечающие за фазу «быстрого» сна у млекопитающих.