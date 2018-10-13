В пустыне Гоби нашли скелет зауропода

Улан-Батор, , 13:36 — REGNUM Скелет крупного динозавра инфраотряда зауроподов обнаружила группа ученых из Японии и Монголии в пустыне Гоби, сообщает Jiji.

Группа японских и монгольских ученых рассказала о результатах исследования в пустыне Гоби. Главной находкой ученых стали кости динозавра, предположительно инфраотряда зауроподов. Эти четвероногие растительноядные динозавры обитали на всех материках Земли с юрского по меловой периоды.

Самой крупной находкой стала бедренная кость длиной 1,55 метра. Длина крупнейших видов зауропод могла превышать 30 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ученые из Италии обнаружили в пустыне Гоби останки пернатого динозавра, получившего название Halszkaraptor escuilliei.