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В Севастополе прошла международная конференция по атомной энергетике

Наука

Ученые обсудили новые технологии, повышающие надежность и безопасность оборудования

Севастополь, 12 октября 2018, 14:48 — REGNUM  Более 80 ученых и специалистов из ведущих российских и зарубежных организаций приняли участие в 14-й Международной научно-практической конференции по атомной энергетике «Безопасность, эффективность, ресурс» МНПК АЭ 2018 проходила в Севастополе, об этом 12 октября сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Главными темами конференции стали стационарная атомная энергетика, судовые и мобильные ядерные энергетические установки и человеческий фактор в атомной энергетике. Кроме российских экспертов, в работе форума участие представители Белоруссии, Украины, Испании, Казахстана и Японии. Основное внимание ученые уделили новым технологиям, повышающим надежность и безопасность ядерной энергодвигательной установки, ядерному материаловедению, разработке современной нормативной базы по безопасности реакторных установок в поддержку федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

«Конференция, проводимая в Севастополе уже второе десятилетие, стала успешной площадкой для обсуждения не только актуальных теоретических и прикладных проблем современной атомной энергетики, но и поиска путей повышения эффективности подготовки специалистов для атомной отрасли», — сообщил заместитель ректора СевГУ по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов Алексей Чуклин.

Итогом мероприятия стали договоренности об организации визита представителей Балтийской АЭС в Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ, создании научной группы для подготовки проекта теплового аккумулятора на основе сжатого воздуха и создании при СевГУ совместной научно-исследовательской лаборатории для решения современных проблем энергетики.

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Атомная энергетика
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