В Роскосмосе не исключили вариант консервации МКС

Москва, , 14:05 — REGNUM В результате аварии космического корабля «Союз МС-10» Международная космическая станция (МКС) может остаться без экипажа. Об этом 12 октября заявил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

По его словам, несмотря на то, что теоретически станция может быть законсервирована, специалисты постараются данного сценария избежать.

«Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов», — подчеркнул Крикалёв.

Также исполнительный директор Роскосмоса добавил, что полет экипажа, который на текущий момент работает на МКС, может быть продлен на несколько дней, но старт следующего экипажа будет ускорен.

Кроме того, по словам Крикалёва, из-за аварии «Союза» может быть перенесен запуск грузового корабля «Прогресс МС».

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за аварии ракеты-носителя «Союза МС-10» Россия временно не будет осуществлять пилотируемые пуски.

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