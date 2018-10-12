Ученые разработали метод диагностики рака при помощи воды

Мадрид, , 13:47 — REGNUM Ранняя диагностика онкологических заболеваний может производиться с помощью молекул воды, свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных учеными из испанского университета Страны Басков. Об этом пишет портал Eurekalert.

Отмечается, что исследователи работали с двумя типами антигенов Tn, которые появляются в 90% случаев злокачественных опухолей (эти антигены считаются перспективными онкомаркерами).

Выяснилось, что при взаимодействии с молекулами воды антигены вели себя по-разному — антиген Tn, связанный с гидроксиаминокислотой треонином, принимал «жесткую форму», в то время как связанный с гидроксиаминокислотой серином второй тип антигена становился мягче.

По мнению ученых, указанный метод отслеживания превращений антигена Tn поможет оценить стадию развития опухоли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Мюнхенского технического университета доказали, что причиной развития злокачественных новообразований толстого кишечника может микрофлора, населяющая нижние отделы желудочно-кишечного тракта.

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