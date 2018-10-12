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Отменён выход экипажа МКС в открытый космос

Наука

Выход отменён из-за того, что Алексей Овчинин остался на Земле результате аварии при запуске ракеты «Союз»

Москва, 12 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Выход экипажа МКС в открытый космос, запланированный на середину ноября, отменён. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

По словам Крикалева, выход в открытый космос должны были осуществить космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев. Но поскольку Овчинин остался на Земле, выход не будет осуществлен.

Напомним, 11 октября произошла первая авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10», в котором находился новый экипаж для МКС.

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг, находившиеся на борту корабля, не пострадали. Они приземлились по баллистической траектории.

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