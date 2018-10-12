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Видео: человекоподобный робот научился паркуру

Наука

Робот демонстрирует технику паркура, забираясь наверх и перепрыгивая с одной поверхности на другую

Вашингтон, 12 октября 2018, 12:26 — REGNUM  Человекоподобный робот Atlas, разработанный американской компанией Boston Dynamics, «освоил» новые движения. Видео опубликовано на канале в YouTube.

На кадрах видно, как робот перепрыгивает через бревно, а затем демонстрирует технику паркура, забираясь наверх и перепрыгивая с одной поверхности на другую.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году компания опубликовала видео, в котором показано, как робот «научился» перепрыгивать от одного возвышения к другому и делать сальто в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: Робот Atlas «научился» прыгать сальто — видео

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Робототехника
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