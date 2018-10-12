Палеонтологи рассказали о найденном черепе молодого диплодока

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Палеонтологи из США рассказали о найденном в 2010 году черепе диплодока. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Череп принадлежал юной особи, длина кости составляла около 24 сантиметров. По словам учёных, у него была короткая и узкая морда и лопатообразные зубы. Это позволяло молодому диплодоку разнообразить свой рацион и кормиться в лесу, а не на открытых пространствах.

Отмечается, что молодые диплодоки, вероятно, питались не только грубыми растительными волокнами, но и травой и листьями.

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