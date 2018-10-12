Учёные: пиво полезно для здоровья человека

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Берлин, , 11:47 — REGNUM Потребление пива может оказать положительное на здоровье человека. К такому выводу пришли специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга.

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Согласно данным проведенного исследования, результаты которого опубликованы на сайте учебного учреждения, в составе этого напитка содержатся два вещества — ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты. Учёные установили, что первое химическое соединение способно предотвращать ожирение печени, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Также защищает ксантогумол от образования раковых клеток.

Изо-альфа-горькие кислоты положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров и предотвращают развитие поражений печени.

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При этом отмечается, что алкогольное пиво никакого лечебного эффекта не даст.

«Положительный эффект достигается за счёт потребления безалкогольного пива или других продуктов и напитков, содержащих хмель. Особенно для лечения или профилактики повреждения печени из-за ожирения, ксантогумол и изо-альфа-кислоты кажутся очень перспективными», — пояснил профессор Клаус Хеллербранд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные предупреждали, что употребление за короткий промежуток времени двух литров пива приводит к нарушению сердцебиения и увеличивает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.