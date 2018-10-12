Результаты расследования аварии с «Союзом» появятся в ближайшие две недели

Москва, , 11:17 — REGNUM О первых результатах расследования инцидента с кораблём «Союз МС-10» станет известно в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

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Он отметил, что в Казахстане, куда приземлился космический корабль «Союз МС-10», уже найдены первые элементы конструкции.

«К двадцатым числам октября должны уже быть получены результаты», — уточнил Крикалёв.

По его словам, которые приводит RT, окончательной версии произошедшего пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября новый экипаж для МКС был вынужден вернуться на Землю из-за аварии — ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10». После старта с Байконура нештатно сработала вторая ступень ракеты. Это авария стала первой в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. В настоящее время они уже вернулись в Звёздный городок.

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Для выяснения причины аварии по решению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в тот же день была образована и приступила к работе государственная комиссия.

«Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен», — заявил Дмитрий Рогозин.