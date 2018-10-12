На юго-западе Китая обнаружены артефакты эпохи неолита и бронзового века

Куньмин, Китай, , 07:44 — REGNUM Целый ряд предметов, которые, как полагают археологи, относятся к периоду неолита и бронзового века, был обнаружен в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили места расположения деревянных домов и подвалов, а также глиняные изделия и каменные инструменты на месте раскопок в Ицзяга, расположенном в уезде Удин.

«Обнаруженные предметы преимущественно найдены в слоях грунта, относящихся к эпохе неолита и бронзового века, также найдены некоторые каменные могилы», — заявил исследователь Юньнаньского археологического исследовательского института Ли Сяожуй.

По словам Ли, находка значительно продвинула исследования человеческой деятельности в местах среднего течения реки Цзиньша с эпохи неолита, а также предоставила ценные материалы для исследования ранних этапов развития человеческой цивилизации.

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