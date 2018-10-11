В NASA прокомментировали аварию «Союза»

Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Директор амеркианского аэрокосмического агентства NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал аварию при запуске с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз» с экипажем Международной космической станции на борту.

«Астронавт NASA Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин находятся в хорошем состоянии после сегодняшнего прерванного запуска. Я рад, что все в безопасности. Будет проведено тщательное расследование причин инцидента», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

В свою очередь, представитель NASA Келли Хэмфрис в интервью порталу Space.com заявила, что в NASA пока не могут сказать, как неудачный запуск отразится на графике работ на МКС.

Астронавт Ник Хейг должен был участвовать в двух выходах в открытый космос, намеченных на 19 и 25 октября. «Очевидно, что в связи с этим придётся рассмотреть имеющиеся возможности, но пока мы не приняли решения на этот счёт», — отметила представитель NASA.

Она добавила, что на МКС достаточно запасов для обеспечения деятельности экипажа, и работа на станции будет продолжаться. Говорить о том, отразится ли сегодняшний инцидент на запуске пилотируемого корабля к МКС, намеченном на декабрь, пока преждевременно, сказала Хэмфис.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня после запуска ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС вскоре после взлёта произошла нештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление. Аварийная система автоматически отделила спасательную капсулу с космонавтами, экипаж совершил посадку в казахстанской степи.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлёкшее причинение крупного ущерба».

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