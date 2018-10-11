Четверг, 11 Октября 2018 года
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Учёные создали микрофоны, способные распознавать голос

Наука

Датчик может работать в диапазоне частот от 100 до 4000 герц

Учёные создали микрофоны, способные распознавать голос
NikolayFrolochkin
Микрофон

Сеул, 11 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Учёные из Южной Кореи создали гибкий массив микрофонов, которые работают в нескольких диапазонах частот и регистрируют звук благодаря колебаниям пьезоэлектрического материала. Об этом сообщается в журнале Nano Energy.

Отмечается, что подобный массив можно использовать для распознавания голоса благодаря сочетанию данных о разных частотных компонентах звука.

В ходе экспериментов учёны показали, что датчик может работать в диапазоне частот от 100 до 4000 герц. Это покрывает диапазон человеческого голоса.

В дальнейшем планируется провести полноценные испытания датчика в качестве устройства для распознавания голоса.

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Научные исследования
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