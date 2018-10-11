Учёные создали микрофоны, способные распознавать голос

Сеул, , 12:14 — REGNUM Учёные из Южной Кореи создали гибкий массив микрофонов, которые работают в нескольких диапазонах частот и регистрируют звук благодаря колебаниям пьезоэлектрического материала. Об этом сообщается в журнале Nano Energy.

Отмечается, что подобный массив можно использовать для распознавания голоса благодаря сочетанию данных о разных частотных компонентах звука.

В ходе экспериментов учёны показали, что датчик может работать в диапазоне частот от 100 до 4000 герц. Это покрывает диапазон человеческого голоса.

В дальнейшем планируется провести полноценные испытания датчика в качестве устройства для распознавания голоса.