Учёные создали микрофоны, способные распознавать голос

Сеул, 11 октября 2018, 12:14 — REGNUM Учёные из Южной Кореи создали гибкий массив микрофонов, которые работают в нескольких диапазонах частот и регистрируют звук благодаря колебаниям пьезоэлектрического материала. Об этом сообщается в журнале Nano Energy.
Отмечается, что подобный массив можно использовать для распознавания голоса благодаря сочетанию данных о разных частотных компонентах звука.
В ходе экспериментов учёны показали, что датчик может работать в диапазоне частот от 100 до 4000 герц. Это покрывает диапазон человеческого голоса.
В дальнейшем планируется провести полноценные испытания датчика в качестве устройства для распознавания голоса.