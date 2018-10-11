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Во Франции разработали два катера с противоминными роботами

Наука

Семейство противоминных катеров получило название Octopoda

Париж, 11 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Во Франции разработали два катера, оснащённые противоминными роботами. Об этом сообщают компании-разработчики ECA Group и MAURIC.

Новые суда оборудованы различными противоминными системами, включая автономные необитаемые подводные аппараты. Семейство противоминных катеров получило название Octopoda.

Отмечается, что новые противоминные катеры позволят дистанционно обнаруживать минные заграждения и ликвидировать их без захода в опасную зону. Разработка велась с 2016 года.

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Робототехника
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