Во Франции разработали два катера с противоминными роботами

Париж, 11 октября 2018, 11:31 — REGNUM Во Франции разработали два катера, оснащённые противоминными роботами. Об этом сообщают компании-разработчики ECA Group и MAURIC.
Новые суда оборудованы различными противоминными системами, включая автономные необитаемые подводные аппараты. Семейство противоминных катеров получило название Octopoda.
Отмечается, что новые противоминные катеры позволят дистанционно обнаруживать минные заграждения и ликвидировать их без захода в опасную зону. Разработка велась с 2016 года.
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