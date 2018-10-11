Учёные создали нейросеть для обучения виртуальных героев движениям из видео

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Учёные из США и Канады создали нейросеть, в которой виртуальные персонажи могут обучаться сложным движениям напрямую с видеороликов. Видео с описанием работы алгоритма выложено на YouTube.

Принцип работы алгоритма построен на покадровой обработке видео. Сначала алгоритм отмечает на каждом кадре элементы человеческого тела, затем согласует данные с соседних кадров. После этого нейросеть пытается повторить движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали алгоритм для нейросети, способный переносить движения людей между двумя видеороликами.

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