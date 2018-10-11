Научная работа из калужского Обнинска победила на всероссийском конкурсе

Калуга, , 11:10 — REGNUM Технология изготовления радиопрозрачных многослойных конструкций из термостойких композиционных материалов для современных летательных аппаратов признана лучшей в номинации «Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике» на Всероссийском конкурсе «Орбита молодежи». Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина» Андрей Силкин, передаёт 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Соавтором этой оригинальной научно-технической работы выступила заместитель начальника лаборатории «ОНПП «Технология» Ирина Атрощенко.

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В финал конкурса, прошедшего в Красноярске в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, вышли 90 из 128 допущенных к отборочному туру научно-технических работ. В номинации «Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике» были представлены девять из них.

В коллективной работе ученых ОНПП «Технология» была рассмотрена проблема сохранения элементов оборудования летательного аппарата при высоких тепловых нагрузках и представлено её решение. Разработанный сотрудниками предприятия теплозащитный экран, выполненный из многослойного радиопрозрачного композиционного материала, обеспечивает сохранность функциональных элементов конструкции техники от температурного воздействия окружающей среды до 1500 °C.

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«Наше преимущество в том, что мы не покупаем технологии, а создаем их. Наличие собственных научных школ, активное вовлечение молодежи в научную работу позволяют нам оставаться уникальным центром компетенций, способным к решению любых задач», — сказал Андрей Силкин.

Напомним, всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита молодежи» проводится Госкорпорацией «Роскосмос» в целях выявления инновационных проектов, установления творческой связи между молодыми специалистами организаций ракетно-космической промышленности. В 2018 году участники конкурса «Орбита молодежи» получили возможность обучения в «Школе молодого учёного», организованной ведущими предприятиями Красноярского края, экспертов организаций ракетно-космической промышленности и преподавателей СибГУ им. М. Ф. Решетнева.

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