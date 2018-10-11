Алтайские учёные создали нановещество с уникальными свойствами

Бийск, Алтайский край, , 06:29 — REGNUM Алтайские учёные из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН намеревались изготовить целлюлозу новым, биотехнологическим методом, а получили нановещество с уникальными свойствами. Подробности сообщает ГТРК «Алтай».

Как известно, целлюлозу получают, вываривая древесину в кислоте или щёлочи. Это крайне вредное для экологии производство. Но сотрудникам института удалось воплотить на практике идею научного руководителя этого института, учёного ракетной отрасли, академика Геннадия Саковича: «работниками» одной из первых в России абсолютно экологичных биотехнологических целлюлозных фабрик стали сообщества бактерий в растительном субстрате, которые просто «съедают» все вредные вещества.

«Мы получили гомополимер с β — (1−4)-гликозидной связью. Попроще говоря, это та же самая древесина, как древесная целлюлоза, она состоит из таких-же элементов, только в ней отсутствуют некоторые загрязняющие вещества», — пояснил инженер лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН Дмитрий Голубев.

Биосинтез бактериальной целлюлозы считается весьма дорогостоящим и сложным процессом, но алтайские учёные придумали как его удешевить: в своём проекте они используют доступное сырьё — отходы, образующиеся после обмолота овса и мискантус — распространённый сорняк.

Любопытно, что помимо прочности и особой структуры, бактериальная наноцеллюлоза обладает множеством других свойств, например — биосовместимостью с организмом человека.

По оценке кандидата технических наук, младшего научного сотрудника лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН Евгении Гладышевой, сетчатая уникальная структура вещества может выполнять роль каркаса и, заполняясь лимфой крови, стать частью организма.

«Применение именно таких плёнок в качестве раневого покрытия позволяет наблюдать за состоянием раны под ним», — добавляет инженер лаборатории биоконверсии ИПХЭТ СО РАН Галина Миронова.

Известно, что наноучастки искусственной кожи разных размеров лаборатория биоконверсии производит уже серийно. Этому серьёзно помог грант Российского научного фонда.

Напомним, в России свойства бактериальной наноцеллюлозы изучают в нескольких центрах, но в промышленных масштабах этот уникальный материал производят только в Сибирском наукограде — городе Бийске.