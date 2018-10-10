Национальный парк США провёл конкурс на самого жирного медведя

Кинг-Салмон, США, , 16:06 — REGNUM Национальный парк США Катмай, расположенный на Аляске, провёл конкурс на самого жирного бурого медведя, предложив гражданам в период с 3 по 9 октября оценивать мохнатых участников. Победитель был определён на странице парка в Facebook 10 октября.

https://www.facebook.com/KatmaiNPP/photos/a.569562089735260/2125924760765644/

Администрация пояснила, что чем больше у медведя жира, тем больше у него шансов на выживание. Ежедневно, начиная с 3 октября, сайт Катмай выкладывал по две фотографии медведей. На первой животные были запечатлены в начале лета 2018 года, а на второй — в начале октября 2018. Победителем конкурса стал медведь под номером 409, чью кличку можно перевести как «Нос бусинкой» (Beadnose).

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Напомним, Национальный парк и заповедник Катмай расположен в южной части штата США Аляска. Он был образован в декабре 1980 года, его площадь составляет 16 564 квадратных километра.

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