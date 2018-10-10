Учёные прогнозируют эпидемию депрессии

Томск, , 13:56 — REGNUM Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. Одной из главных угроз на сегодняшний день для людей всех возрастов является депрессия. По данным ВОЗ, это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные дела в течение, по меньшей мере, двух недель.

По мнению заместителя директора НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) по научной и лечебной работе, профессора Аркадия Семке, надвигается эпидемия депрессии.

«Это уже не открытие и не откровение: надвигается эпидемия депрессии. По затратам, которые несёт экономика, депрессия и вообще психические патологии сегодня обходят и онкологию, и кардиопатологию. Когда человек болеет депрессией, страдает его семья, которая не может жить полноценно. А в Сибири добавляется ещё и сезонная депрессия, для нас с нашим климатом это одна из важнейших проблем», — цитирует слова Семке «Инновационный портал Томской области».

По статистике ВОЗ, в мире депрессией страдают более 300 миллионов человек, в том числе более 8 миллионов — жители России. Ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Герман Симуткин подчеркнул, что «это очень затратное заболевание».

«Это очень затратное заболевание для любой страны. По европейским данным, среди болезней головного мозга аффективные и, в частности, депрессивные расстройства, а также и тревожные расстройства — самые дорогие по затратам для общества. Европа тратит целый процент национального дохода на лечение этих заболеваний», — отметил Симуткин.

Между тем научные изыскания томских специалистов показали, что для лечения депрессии сегодня нужны новые методы.

Учёные НИИ психического здоровья ТНИМЦ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) обнаружили, что депрессия связана со сложными нарушениями в различных отделах головного мозга, отвечающих за эмоциональную сферу, которые необходимо корректировать. Исследование проводилось в рамках международного консорциума по изучению депрессивных расстройств ENIGMA.

Замдиректора НИИ психического здоровья по научной работе Светлана Иванова объяснила: раньше считалось, что депрессивное расстройство — это функциональная реакция человека на стресс, которая не вызывает серьёзных повреждений в структурах мозга. В основном для лечения депрессивных расстройств применяют препараты, которые по большей части направлены на регулирование содержания серотонина и других нейромедиаторов в головном мозге. Однако на такую терапию отвечают только около 60−70% пациентов. Учёные делают вывод, что есть и другие механизмы развития депрессии, помимо нарушения работы нейромедиаторов.

«Мы выявили, что при депрессии наблюдаются нарушения в коре головного мозга, которые обнаруживаются при помощи методов нейровизуализации, в частности МРТ. Изменения у больных с депрессивными расстройствами проявляются в структуре серого вещества, причём нарушения неодинаковые и зависят от количества депрессивных эпизодов, длительности заболевания и других факторов», — говорит Светлана Иванова.

По её словам, это «диктует необходимость разработки новых препаратов и технологий, которые будут направлены на улучшение нейропластичности мозга».