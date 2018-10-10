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Учёные: уровень Мирового океана может подняться на 15 метров к 2300 году

Наука

Это произойдёт, если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на прежнем уровне

Учёные: уровень Мирового океана может подняться на 15 метров к 2300 году
Иван Айвазовский. Бурное море ночью. 1853

Вашингтон, 10 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Учёные из США заявили, что уровень Мирового океана может подняться к 2300 году на 15 метров. Об этом сообщает EurekAlert.

Отмечается, что в случае если выбросы парниковых газов в атмосферу Земли останутся на прежнем уровне уровень воды может подняться на 2,4 метра к 2100 году и на 15 метров к 2300 году.

По словам учёных, рост уровня воды может привести к затоплению островных государств и прибрежных территорий. Поэтому в зоне риска оказываются 11% мирового населения, которые живут на высоте ниже 10 м над уровнем моря.

Рост уровня океана связывается с результатами деятельности человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная группа учёных пришла к выводу, что превышение допустимых объёмов выбросов парниковых газов может обернуться для человечества глобальной катастрофой.

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Научные исследования
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