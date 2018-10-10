Ученые предсказали переход банков России к использованию блокчейна

Иркутск, , 12:01 — REGNUM Электронные деньги на основе блокчейн-технологий в будущем составят основу мировой экономики, поэтому и российские банки могут перейти к их использованию, заявил директор Института экономики, управления и права Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), профессор Андрей Нечаев. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что презентация о криптовалютах, подготовленная сотрудниками ИРНИТУ Андреем Нечаевым и Георгием Шаламовым, была признана лучшей в направлении «Профессиональные компетенции» на Международном конкурсе преподавателей вузов «Формирование компетенций в профессиональном образовании — 2018».

В ней ученые предсказали, что уже через несколько лет отечественные банки могут последовать примеру зарубежных партнёров и перейти к использованию системы блокчейн. Поэтому наиболее актуальным вопросом в этот период будет создание базы для правового регулирования цифровой экономики.

Также, убеждены ученые, российским работодателям потребуются высококвалифицированные специалисты, способные ориентироваться в криптовалюте. Однако на отечественном рынке до сих пор отсутствует тематическая литература для студентов. Первым шагом к исправлению сложившейся ситуации, как считает победитель конкурса, может стать создание электронной презентации. В дальнейшем с этим документом планируется ознакомить студентов, изучающих экономику, инноватику и менеджмент.

Блокчейн — способ распределенного хранения информации о транзакциях виде «цепочки блоков» (дословный перевод blockchain). Доступ к такой базе данных есть у всех пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных. Блокчейн может применяться для финансовых операций, идентификации пользователей, создания технологий кибербезопасности и др.

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