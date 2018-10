Ученые нашли связь импотенции с ДНК-полиморфизмом

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Между импотенцией и ДНК-полиморфизмом существует связь, это подтвердили американские исследователи. Об итогах их работы говорится в статье в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование провели сотрудники центра Kaiser Permanente, представители Университета Калифорнии в Сан-Франциско и Медицинской школы Университета Вашингтона. Их интересовали ассоциации между наследственным (геномным) материалом и приобретенным в результате развития (фенотипическим).

Изучив данные более чем 36 тыс. мужчин разных этносов, ученые отобрали 14 тыс. человек в «группу риска». Это были люди с лишним весом, в среднем — 68 лет, часто курящие и страдающие эректильной дисфункцией.

Специалисты выявили ассоциацию эректильной дисфункции и наличие на шестой хромосоме гена с несколькими некодируемыми однонуклеотидными полиморфизмами. Сосредоточившись только на полиморфизме rs17185536, они выяснили, что тимин в этом полиморфизме ассоциирован с риском развития импотенции у всех этнических групп. Вывод подтвердился на выборке данных добровольцев из другой базы.

По мнению ученых, rs17185536-Т изменяет экспрессию гена SIM1, ответственного в том числе за половое поведение. Раскрытие этого механизма позволит создать более эффективное лекарство от импотенции.

Читайте также: Учёные: акулы потеряли обоняние и цветное зрение в процессе эволюции