Учёные: акулы потеряли обоняние и цветное зрение в процессе эволюции

Токио, , 11:25 — REGNUM Учёные из Японии пришли к выводу, что некоторые виды акул в процессе эволюции частично потеряли обонятельные рецепторы и утратили способность к цветному зрению. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные провели анализ геномов нескольких видов акул. Выяснилось, что у японской кошачьей акулы из светочувствительных рецепторов остались только родопсины, которые позволяют видеть в темноте. У китовых и коричневополосых кошачьих акул сохранились опсины, чувствительные в красном диапазоне спектра.

Помимо этого, все три вида утратили большую часть обонятельных рецепторов. Вероятно, это свидетельствует о том, что акулы чувствуют запахи с помощью ещё неизвестного механизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли первую акулу, которая может переваривать как животную, так и растительную пищу.

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