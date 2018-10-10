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Учёные: акулы потеряли обоняние и цветное зрение в процессе эволюции

Наука

Учёные провели анализ геномов нескольких видов акул

Учёные: акулы потеряли обоняние и цветное зрение в процессе эволюции
Цитата из х/ф «Последний дюйм». Реж. Теодор Вульфович Никита Курихин. 1958. СССР
Акула

Токио, 10 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Учёные из Японии пришли к выводу, что некоторые виды акул в процессе эволюции частично потеряли обонятельные рецепторы и утратили способность к цветному зрению. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные провели анализ геномов нескольких видов акул. Выяснилось, что у японской кошачьей акулы из светочувствительных рецепторов остались только родопсины, которые позволяют видеть в темноте. У китовых и коричневополосых кошачьих акул сохранились опсины, чувствительные в красном диапазоне спектра.

Помимо этого, все три вида утратили большую часть обонятельных рецепторов. Вероятно, это свидетельствует о том, что акулы чувствуют запахи с помощью ещё неизвестного механизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли первую акулу, которая может переваривать как животную, так и растительную пищу.

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Научные исследования
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