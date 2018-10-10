Томские ученые предложили способ продления срока службы светодиодной лампы

Томск, , 07:48 — REGNUM Учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) решили задачу по выравниванию температуры на светодиодной ленте, что позволит уменьшить её перегрев и продлить срок службы лампы. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа Василий Туев пояснил, что светодиодные кристаллы при нагревании создают определённую тепловую картину, которая показывает более низкую температуру по краям ленты.

«Поэтому в центре ленты происходит перегрев, что очень плохо для полупроводников, выходящих из строя при повышенной температуре», — сказал ученый.

Для сбалансированного нагрева специалисты предложили расположить кристаллы определённым, математически выверенным порядком.

«Мы подтвердили зависимость температуры от координат местоположения кристалла, после чего создали и отработали схему размещения, благодаря которой неравномерность была сведена к нулю, а максимальная температура снизилась», — пояснил Туев.

По его словам, предложенное решение реализуется на практике без дополнительных больших издержек и затрат. Учёными вуза был получен патент на полезную модель, подтверждающий уникальность решения. Среди авторов разработки — аспиранты, молодые учёные, доценты и профессора ТУСУРа.

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