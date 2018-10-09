РАН и страна динозавров: полвека сотрудничества

Москва, , 23:08 — REGNUM Динозавр — бренд Монголии. Останки ископаемых ящеров вместе с монгольскими коллегами уже полвека изучают российские ученые, рассказал на президиуме РАН 9 октября 2018 года академик Алексей Розанов в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию Совместной российско-монгольской палеонтологической экспедиции и комплексной биологической экспедиции.

«Когда экспедициям по 50 лет — это совершенно беспрецедентный случай в мире, — подчеркнул ученый, — были и другие экспедиции, но все, кроме этих двух прекратились. Все экспедиции на территории Монголии последнего времени — это продолжение традиций, связанных с нашими знаменитыми учеными, такими, как Пржевальский, Козлов и т.д.».

По словам академика Розанова, инициатива торжеств принадлежит президенту Монгольской академии наук. Это удобный случай, чтобы «подтолкнуть и обновить наши совместные исследования и научное сотрудничество», которое вылилось уже в 60 томов научных трудов с описанием различной фауны, найденной за это время. Среди этих описаний сотни и даже тысячи новых видов различных ископаемых, главный из которых, конечно, динозавр.

«У Монголии есть свой бренд — это динозавр, потому что на территории Монголии с легкой руки сначала американцев, а потом Ефремова начались исследования по поиску динозавров. Сейчас Монголия, — отметил Алексей Розанов, — это центр динозаврологии».

Что вполне понятно. Ещё до начала экспедиций останки древних ящеров часто находили местные жители в пустыне Гоби, считая их костями драконов. Первым, кто идентифицировал их как кости динозавра был американец Рой Чепмен Эндрюс. В 1922 году его экспедиция обнаружила множество скелетов динозавров, возрастом 80 млн лет. Тогда же впервые в истории были найдены окаменевшие яйца древних ящеров: до этого никто не знал о том, что размножались они именно таким образом. А в 1946 году совместной монголо-советской экспедицией впервые был найден травоядный четвероногий динозавр. Он достигал 30 метров в высоту и получил имя Нэмэгтсаурус — по названию местности, где был обнаружен.

В Монголии был найден и самый крупный из известных в Европе и Азии хищных динозавров — Тарбозавр батаар. Причем, это был ещё подросток, длиной 7 метров и высотой 2,5 метра.

Если бы он вырос, то достиг бы 12 метров в длину и 4,5 в высоту, а весил бы 6 тонн.

Многие находки экспедиций легли в основу коллекции Палеонтологического музея Москвы, подчеркнул академик Розанов — одного из трех крупнейших палеонтологических музеев мира. Однако, по его словам, работы в Монголии привели к некоторым вещам, не имеющим отношения к палеонтологии, но способным перевернуть наши представления об эволюции Земли.

«На монгольском материале мы обнаружили, что ископаемые, имеющие микронную размерность, могут сохраняться очень хорошо. Поэтому у нас огромные перспективы в познании докембрия: обычно считалось, что там ничего нет. А мы убедились, что в каждой осадочной породе обязательно есть остатки организмов. Поэтому все представления относительно развития биосферы докембрия принципиально менялись. То, что написано сейчас в учебниках относительно состава атмосферы и других вопросов того периода — это всё уже устарело, — заявил академик. — Придется все переписывать. Возникло совершенно новое направление в палеонтологии — бактериальная палеонтология».

Кроме того, как сообщил в РАН академик Розанов, удалось выяснить и ряд других любопытных фактов. В частности, сделать вывод о том, что фосфориты образуются «не химогенным способом, а с помощью бактерий». С этого момента стала развиваться идея, что химогенных фосфоритов практически нет, а есть только биогенные. Идея была проверена и доказана на фосфоритовых месторождениях всего мира. «Монгольский материал, таким образом, — подчеркнул Розанов, — был родиной нового видения происхождения фосфоритов».

Особенное значение приобретает сегодня еще одна экспедиция, празднующая полувековой юбилей — Совместная российско-монгольская комплексная биологическая экспедиция. Благодаря её деятельности созданы уникальные карты разного масштаба о состоянии экосистем Монголии. Ведется Красная книга этой страны. Осуществляется работа по интродукции знаменитой лошади Пржевальского — уже не встречающейся в дикой природе. И что очень важно — ведется мониторинг бассейна реки Селенги, которая влияет на уникальное российское озеро Байкал.

«Территория Монголии — это водосбор, который поступает по реке Селенга в озеро Байкал, — рассказал академик РАН Вячеслав Рожнов, — нам необходимо знать, что происходит на территории Монголии, поскольку Селенга — это и места золотокопания, а это сильное загрязнение, и мы обязаны знать, что течет в чистейшее озеро Байкал».

Кроме того, монголы хотят строить электростанции. А это дополнительная угроза Байкалу: сооружение плотины ограничит поступление воды в озеро. Поэтому Россия предлагает Монголии покупать электричество и отказаться от строительства электростанции на Селенге. Российские ученые совместно с монгольскими коллегами решают и другие проблемы: изучение экологических рисков, опустынивания, орошения земель в Монголии, социальных проблем загрязнения природной среды.

Как отметили в РАН, президентом Путиным была предложена концепция предотвращения экологических угроз еще за границами нашей страны с тем, чтобы можно было предусматривать и предотвращать экологические катастрофы, поэтому Совместная монгольско-российская комплексная биологическая экспедиция — уверены в РАН — «один из способов предотвращения таких катастроф».

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