80% молодых людей Италии считают, что будут жить хуже, чем предки

Рим, , 17:48 — REGNUM 80% итальянской молодежи (граждан в возрасте до 35 лет) считает, что их жизнь, работа и зарплата ухудшатся в сравнении с предшествующим поколением, сообщает во вторник, 9 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные социологического исследования Demopolis.

Основными проблемами своего поколения молодые люди назвали нестабильность рабочих мест (78%), неуверенность в будущем (75%), необоснованно низкие доходы (70%).

72% респондентов считают, что за последние 5 лет неравенство между возможностями разных поколений (в ущерб нынешней молодежи) выросло. Обратного мнения придерживается лишь 5% опрошенных.

Социологи напоминают, что коло 3 миллионов граждан Италии в возрасте от 18 до 34 лет не учатся и не работают.

Для решения проблемы временной занятости (по временным, а не постоянным контрактам в Италии работают более 3 миллионов человек) новое правительство Италии приняло «декрет о достоинстве», который усложняет наём работников по временным контрактам и облегчает наём по постоянным.

Также в правительстве полагают, что снижение пенсионного возраста пойдет на польщу молодежной занятости, поскольку высвобожденные рабочие места будут заняты именно молодежью.

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