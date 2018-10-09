Уральский университет планирует подписать договор с Обществом Макса Планка

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует в ближайшее время подписать договор с Обществом Макса Планка о создании партнерской научной группы на базе лаборатории астрохимии и внеземной физики, сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что соглашение обеспечит лаборатории университета статус партнерской группы престижной немецкой научной организации, что в свою очередь позволит организовать приоритетный доступ к ведущим мировым телескопам — таким, как IRAM 30m, NOEMA, ALMA и другим. В вузе убеждены, что такое сотрудничество поднимет на качественно новый уровень радиоастрономические исследования, без которых невозможны теоретические изыскания в астрохимии и внеземной физике.

Заведующий лабораторией астрохимии и внеземной физики УрФУ Антон Васюнин пояснил, что к сотрудничеству будут привлечены сотрудники институтов Общества Макса Планка. Таким образом, УрФУ повысит собственную узнаваемость, заметность проводимых в университете исследований в области астрономии.

Добавим, лаборатория астрохимии и внеземной физики УрФУ создана 1 августа 2018 года в результате развития в вузе нового научного направления — теоретических исследований эволюции молекулярного состава межзвездной среды и областей образования звезд и планет.

Общество Макса Планка — сеть научно-исследовательских организаций с главным представительством в Берлине. Является одной из ведущих организаций Германии в области фундаментальных научных исследований.

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