Учёные: кенгуру появились в Австралии на 1 млн лет раньше, чем считалось

Канберра, , 11:59 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что кенгуру на континенте появились на 1 млн лет раньше, чем было принято считать ранее. Об этом сообщается в журнале Science.

По мнению учёных, произошедшее на Земле 12,5 млн лет назад глобальное потепление повлияло на эволюцию кенгуру. В связи с уменьшением лесов в Австралии и появлением сухих травянистых равнин, им пришлось приспосабливаться к новой диете.

Ранее кенгуру питались мягкими листьями. Однако около 3 млн лет назад они смогли перейти на жёсткую траву. Это стало возможным благодаря изменению анатомии зубного аппарата животных. Ранее считалось, что современный вид кенгуру появился около 2 млн лет назад.

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