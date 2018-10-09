Ученые разработали материал с регулируемой смачиваемостью

Томск, , 09:45 — REGNUM Команда специалистов из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института химической технологии в Праге разработали синтетический материал, способный изменять смачиваемость под воздействием электрического поля. Результаты работ были опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces.

Отмечается, что основу материала исследователи создали из токопроводящих полимеров, а на поверхность нитей нанесли гидрофильные и гидрофобные функциональные группы. В ходе экспериментов выяснилось, что поданное на нити напряжение в большей степени активирует гидрофильные группы, которые способствуют улучшению смачиваемости поверхности материала.

В дальнейшем разработка ученых может быть применена при создании самоочищающихся покрытий.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерены разработать электронный источник для модификации диэлектриков, который в перспективе позволит создать альтернативные методы обработки стекла, резины, фарфора, пластмассы и алмаза.

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