Вторник, 9 Октября 2018 года
11:30:08 МСК

Ученые разработали материал с регулируемой смачиваемостью

Наука

Основу материала исследователи создали из токопроводящих полимеров, а на поверхность нитей нанесли гидрофильные и гидрофобные функциональные группы

Томск, 9 октября 2018, 09:45 — REGNUM  Команда специалистов из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института химической технологии в Праге разработали синтетический материал, способный изменять смачиваемость под воздействием электрического поля. Результаты работ были опубликованы в журнале Applied Materials & Interfaces.

Отмечается, что основу материала исследователи создали из токопроводящих полимеров, а на поверхность нитей нанесли гидрофильные и гидрофобные функциональные группы. В ходе экспериментов выяснилось, что поданное на нити напряжение в большей степени активирует гидрофильные группы, которые способствуют улучшению смачиваемости поверхности материала.

В дальнейшем разработка ученых может быть применена при создании самоочищающихся покрытий.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерены разработать электронный источник для модификации диэлектриков, который в перспективе позволит создать альтернативные методы обработки стекла, резины, фарфора, пластмассы и алмаза.

Читайте также: Томские ученые планируют создать источник для модификации диэлектриков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные открытия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить