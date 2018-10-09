Определен состав красителей в детском носке из Римского Египта

Лондон, , 09:40 — REGNUM Щадящий метод определения цвета и состава красителей в древних тканях разработан британскими учеными. Его эффективность исследователи доказали на детском носке и образцах церковных тканей из Антинополя — культурного центра Римского Египта, говорится в статье в научном журнале PLoS ONE.

Изделия из шерсти и льна, хранящиеся в Британском музее, датированы III—IV веками нашей эры. Вязаный полосатый детский носок археологи нашли в Антинополе (ныне Шейх-Ибада, Египет), фрагменты тканей — в монастыре Святого Фомы неподалеку от города.

Мультиспектральный анализ, оптическая спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия и хромато-масс-спектрометрия помогли ученым узнать, в какие цвета и каким образом красили ткани и пряжу жители древнего города.

Оказалось, что они применяли одинаковые органические красители. Красный получали из красильной марены, синий — из красильной вайды или растений рода индигофера, желтый — из резеды желтенькой. Другие цвета получали путем смешивания.

Руководитель исследования Джоанна Дайер пояснила, что новая технология более экономична и позволяет определять цвета древних тканей, не разрушая их.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Египте обнаружили развалины древнего жилого дома с римскими банями и комнатой для различных обрядов. Жилище было сооружено из огромных известняковых блоков и глинобитного кирпича, красный кирпич использовался для внутренних переходов.

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