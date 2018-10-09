Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тыс

Гранд-Рэпидс, США, , 09:29 — REGNUM Житель города Гранд-Рэпидс (штат Мичиган, США) Дэвид Мазурек около трех десятилетий подпирал дверь амбара десятикилограммовым метеоритом, приблизительная стоимость которого составляет $100 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Центрального мичиганского университета.

Отмечается, что мужчина в 1988 году купил дом, во дворе которого был построен амбар, дверь которого предыдущий хозяин подпирал необычного вида «ржавым камнем». Новый владелец дома решил обратиться к ученым после того как узнал, что стоимость метеоритов может составлять многие тысячи долларов.

В настоящее время Мазурек намеревается продать «подпорку для двери», а часть вырученных денег пожертвовать Центральному мичиганскому университету.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в районе пустыни Гоби (Монголия) сотрудники лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили метеорит весом 800 грамм.

Читайте также: Ученые УрФУ нашли 800-граммовый метеорит в монгольской пустыне