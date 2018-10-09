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Томские ученые планируют создать источник для модификации диэлектриков

Наука

Новые методы модификации обладают большими преимуществами перед традиционными — химической или механической обработкой

Томск, 9 октября 2018, 07:28 — REGNUM  Коллектив молодых ученых Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планирует разработать электронный источник для модификации диэлектриков, который в перспективе позволит разработать новые, альтернативные методы обработки стекла, резины, фарфора, пластмассы, алмаза. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

Проект носит название «Форвакуумный плазменный источник электронов на основе дугового разряда для электронно-лучевой и ионно-плазменной модификации протяжённых диэлектрических изделий». Он стал одним из победителей в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований с объемом финансирования от 4 до 6 млн рублей в год.

Руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры физики Александр Медовник, сообщил, что указанные методы модификации диэлектриков имеют большие преимущества перед традиционными — механическими или химическими обработками. Их отличает экологичность, широкий диапазон режимов ведения процесса, возможность обработки больших поверхностей. Ряд научных результатов в рамках проекта планируется получить впервые.

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