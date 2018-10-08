Понедельник, 8 Октября 2018 года
23:30:24 МСК

НАСА ищет граждан США, говорящих по русски, для проекта SIRIUS

Наука

Совместный российско-американский проект SIRIUS стартует в 2019 году

Вашингтон, 8 октября 2018, 23:04 — REGNUM  Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА объявило набор граждан США со знанием русского языка для участия в российско-американском проекте имитации длительного космического полета экипажа из шести человек.

Об этом агентство сообщило 8 октября.

Аэрокосмическое агентство желает подобрать двух человек, говорящих по русски, в возрасте 30−55 лет, без лишнего веса с хорошим состоянием здоровья.

Проект SIRIUS 18/19 будет совместно реализован программой исследований человека НАСА (Human Research Program, HRP) и российским Институтутом медико-биологических проблем (ИМБП). Эксперимент направлен на изучение психологических, физиологических и социальных аспектов длительного нахождения и работы экипажа из шести человек в полной изоляции в ограниченном пространстве. Условия эксперимента имитируют длительный полет в космосе.

По предварительным планам, эксперимент по изоляции «экипажа» будет проводиться с марта по июль 2019 года.

Эксперимент будет проводиться на территории Института медико-биологических проблем, где построен наземный экспериментальный комплекс. Кроме имитации полета к Луне и работы на лунной орбите, программа эксперимента предусматривает имитацию нескольких выходов на лунную поверхность и условный старт с Луны к станции на лунной орбите.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракета и корабль «Союз» допущены к старту с Байконура на МКС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить