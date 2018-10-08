НАСА ищет граждан США, говорящих по русски, для проекта SIRIUS

Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА объявило набор граждан США со знанием русского языка для участия в российско-американском проекте имитации длительного космического полета экипажа из шести человек.

Об этом агентство сообщило 8 октября.

Аэрокосмическое агентство желает подобрать двух человек, говорящих по русски, в возрасте 30−55 лет, без лишнего веса с хорошим состоянием здоровья.

Проект SIRIUS 18/19 будет совместно реализован программой исследований человека НАСА (Human Research Program, HRP) и российским Институтутом медико-биологических проблем (ИМБП). Эксперимент направлен на изучение психологических, физиологических и социальных аспектов длительного нахождения и работы экипажа из шести человек в полной изоляции в ограниченном пространстве. Условия эксперимента имитируют длительный полет в космосе.

По предварительным планам, эксперимент по изоляции «экипажа» будет проводиться с марта по июль 2019 года.

Эксперимент будет проводиться на территории Института медико-биологических проблем, где построен наземный экспериментальный комплекс. Кроме имитации полета к Луне и работы на лунной орбите, программа эксперимента предусматривает имитацию нескольких выходов на лунную поверхность и условный старт с Луны к станции на лунной орбите.

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