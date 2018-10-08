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Ракета и корабль «Союз» допущены к старту с Байконура на МКС

Наука

Запуск должен состояться 11 октября

Байконур, Казахстан, 8 октября 2018, 17:28 — REGNUM  Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-10» и ракета-носитель «Союз ФГ» получили разрешение госкомиссии и техников на установку на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщает 8 октября официальный сайт корпорации «Роскосмос».

Сборка ракетно-космического комплекса, в который входят корабль и ракета-носитель, успешно проведена специалистами РКК «Энергия». После необходимых проверок получено разрешение на вывоз ракетно-космического комплекса из монтажно-испытательного корпуса и на его установку на стартовую площадку. Вывоз и установка будут осуществлены 9 октября.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-10» отправится на орбиту 11 октября и доставит на МКС следующий экипаж орбитальной экспедиции.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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