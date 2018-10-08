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Нанотрубки против нанопорошка: ученые нашли лучший способ очистки воздуха

Наука

Синтезированному материалу удалось придать нужные свойства

Екатеринбург, 8 октября 2018, 14:49 — REGNUM  Новый перспективный тонкопленочный фотокатализатор на основе нанотрубок из диоксида титана показал удвоенную активность по сравнению с нанопорошком, широко используемым для разложения вредных органических загрязнений окружающей среды, сообщает 8 октября пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на исследование группы уральских ученых.

Директор научно-образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ, профессор РАН Илья Вайнштейн пояснил, что нанотубулярные структуры диоксида титана находятся под пристальным вниманием ученых всего мира и являются перспективными функциональными средами для создания солнечных батарей, газовых сенсоров, мемристоров, фотокатализаторов.

«Нам удалось научиться их не просто синтезировать, а, управляя параметрами синтеза, придавать им нужные свойства», — сказал он.

Отмечается, что характеристики трубок исследованы с использованием современного аналитического оборудования и оригинальных экспериментальных установок. В настоящее время ученые продолжают изучение нанотубулярных структур на основе диоксида титана и работают в направлении дальнейшего повышения их функциональной эффективности.

В коллектив ученых входят сотрудники Уральского федерального университета, Института химии твердого тела УрО РАН и Института катализа СО РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports издательского холдинга Nature.

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