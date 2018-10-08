В Ленобласти нашли средства на поддержку молодых ученых

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:45 — REGNUM Власти Ленинградской области намерены ежегодно выделять 2,3 млн рублей на стипендии молодым ученым. Для этого в проекте областного бюджета на 2019 годи на период до 2021 года предусмотрена соответствующая статья расходов.

Премии губернатора Ленинградской области ежегодно присуждаются молодым (до 35 лет включительно) и ведущим ученым за выполнение научно-исследовательских работ, нацеленных на социально-экономическое развитие Ленобласти.

Также премии назначаются молодым и ведущим ученым на период выполнения ими научно-исследовательских работ (на срок до двух лет), имеющих важное значение для инновационного развития региона.

«В настоящее время адресные премии и стипендии получают более 30 молодых ученых, ведущие разработки в математике, физике, медицине, химии, биологии, генетике и других науках», — отметили в пресс-службе областного правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил именные стипендии для молодых людей из Ленобласти — студентов медицинских вузов.