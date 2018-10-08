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Определены лауреаты Нобелевской премии 2018 года по экономике

Наука

Нордхаус исследовал интеграцию в долгосрочный макроэкономический анализ изменений климата , а Ромер — интеграцию в долгосрочный макроэкономический анализ технологических инноваций

Стокгольм, 8 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Нобелевская премия по экономике за 2018 год за исследования в области инноваций, климата и экономики присуждена ученым Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Об этом сообщили 8 октября в Королевской академии наук Швеции.

Отмечается, что Нордхаус исследовал интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ, а Ромер — интеграцию в долгосрочный макроэкономический анализ технологических инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, хирург Дени Муквеге из Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира 2018 года за борьбу с сексуальным насилием.

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Нобелевская премия
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